Без света по разным причинам остаются 389 населенных пунктов – "Укрэнерго"

По состоянию на утро 19 марта без света остается 389 населенных пунктов, в течение суток из-за боевых действий есть повреждения и обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

При этом, по состоянию на утро, из-за технологических нарушений есть обесточивание в Черниговской области.

Также в "Укрэнерго" отмечают сезонное снижение уровня потребления электроэнергии.

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По состоянию на 09:30 19 марта потребление снизилось на 0,3% по сравнению с тем же временем 18 марта. А 18 марта максимум потребления был утром и на 2,3 % ниже, чем в предыдущий рабочий день - пятницу, 15 марта.

В госкомпании добавили, что на одной из теплоэлектроцентралей выведен в аварийный ремонт энергоблок.

Солнечные электростанции по сравнению с понедельником несколько активизировали работу, зато ветровые электростанции снизили объемы производства. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется.

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Экспорт электроэнергии 19 марта осуществляется в основном в дневные и ночные часы в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Общий объем 2 026 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 243 МВт.

Импорт - в утренние и вечерние часы из Словакии, Венгрии, Польши, Румынии и Молдовы. Общий объем 5 243 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 894 МВт.

Экономическая правда