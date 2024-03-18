Украина по запросу Польши приняла излишки электроэнергии

В воскресенье, 17 марта, по запросу Польши Украина приняла излишки электроэнергии. Дефицита в нашей энергосистеме не предполагается.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Вчера по запросу Польши в энергосистему Украины передавалась электроэнергия – с 11:00 до 15:00 суммарной величиной 1200 МВт-час", – говорится в сообщении.

В то же время в аварийный краткосрочный ремонт выведен блок ТЭС, а после краткосрочного ремонта подключен блок ТЭЦ. Система сбалансирована. Графики отключений не используются.

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Также из-за обстрела отключались две воздушные линии 110 кВ на Сумщине, обесточивались бытовые потребители и местная ТЭЦ, которая оперативно заживлена.

Также из-за многочисленных повреждений газопроводов и домов отключено от поставок газа около 1400 абонентов в пограничном населенном пункте.

В результате обстрелов отключилась воздушная линия 110 кВ на Харьковщине, обесточилась подстанция, питающая бытовых потребителей. Также повреждены системы газоснабжения многоквартирных домов. Без поставки газа осталось 150 абонентов.

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Из-за боевых действий также отключилась воздушная линия в Черниговской области, обесточены 370 потребителей в шести населенных пунктах.

В результате вражеских атак поврежден подземный стальной газопровод в Николаевской области. Без газоснабжения осталось 16 абонентов.

Напомним:

В марте 2024 года на ОП "Ровенская АЭС", ОП "Южноукраинская АЭС", ОП "Хмельницкая АЭС" провели двадцать первую ротацию экспертов постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии.