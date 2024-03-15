В Украине без света остаются 387 населенных пунктов, есть новые повреждения в 5 областях

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По состоянию на утро 15 марта в Украине из-за войны и по другим причинам без электроснабжения остается 397 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что потребление электроэнергии сезонно уменьшается. 15 марта потребление уменьшилось на 1,2% по сравнению с тем же временем 14 марта. Также уменьшение облачности способствует работе солнечных электростанций. Зато ветровые производят меньше электроэнергии, чем в начале недели, и ждут более ветреной погоды.

"Электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, достаточно для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется", – говорится в сообщении.

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Сейчас без света из-за боевых действий и по другим причинам остается 397 населенных пунктов. В течение суток были зафиксированы новые повреждения в сетях облэнерго Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Черниговской областей.

На Харьковщине за сутки дополнительно обесточены 1937 потребителей. В Донецкой области обесточены потребители г. Мирноград и одно из угледобывающих предприятий.

В Сумской области боевые действия препятствуют проведению аварийно-восстановительных работ, энергетики ждут разрешения военных для проезда к местам повреждений. Без света остаются более 8 530 потребителей.

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На тепловых электростанциях в течение суток два энергоблока выведены в текущий ремонт, на атомных электростанциях один блок в текущем ремонте, один в аварийном.

Кроме того, в течение суток осуществлялся экспорт электроэнергии в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Общий объем 4 310 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 258 МВт.

Импорт в течение суток, за исключением ночи, происходил из Словакии, Венгрии, Польши, Румынии и Молдовы. Общий объем 6 652 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 786 МВт.

Экономическая правда.