Курс валют на 18 марта: гривна упала за выходные на "черном" рынке
На 18 марта гривна обесценилась по отношению к доллару и евро на "черном" рынке. В то же время официальный курс гривны по отношению к евро несколько упал.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 38,12 – 38,88 грн против котировок в 37,92 – 38,29 грн накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 42,49-42,65 грн против курса 42,31-42,56 грн за евро накануне.
Официальный курс доллара установили на уровне 38,7998 грн, евро – 42,2452 грн (накануне доллар – 38,6854 грн, евро – 42,2870 грн).
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 38,5 – 38,9 грн (курс на 15 марта – 38,45 – 38,95 грн);
- Евро – 41,65 – 42,65 грн (курс на 15 марта – 42,0 – 42,7 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:
- Приватбанк – 38,35 – 38,95 грн;
- Ощадбанк – по состоянию на 9:20 нет данных
- Укрэксимбанк – 38,35 – 38,95 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,91 грн за доллар, в Ощаде – 38,8 грн, monobank – 38,9 грн.
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Экономическая правда