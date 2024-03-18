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Курс валют на 18 марта: гривна упала за выходные на "черном" рынке

Понедельник, 18 марта 2024, 09:46 - Анастасия Дячкина
 
фото: нбу

На 18 марта гривна обесценилась по отношению к доллару и евро на "черном" рынке. В то же время официальный курс гривны по отношению к евро несколько упал.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 38,12 – 38,88 грн против котировок в 37,92 – 38,29 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 42,49-42,65 грн против курса 42,31-42,56 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,7998 грн, евро – 42,2452 грн (накануне доллар – 38,6854 грн, евро – 42,2870 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 38,5 – 38,9 грн (курс на 15 марта – 38,45 – 38,95 грн);
  • Евро – 41,65 – 42,65 грн (курс на 15 марта – 42,0 – 42,7 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:

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  • Приватбанк – 38,35 – 38,95 грн;
  • Ощадбанк – по состоянию на 9:20 нет данных
  • Укрэксимбанк – 38,35 – 38,95 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,91 грн за доллар, в Ощаде – 38,8 грн, monobank – 38,9 грн.

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Экономическая правда

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