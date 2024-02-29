Курс валют на 29 февраля: гривна укрепилась по отношению к доллару и евро

На 29 февраля Национальный банк незначительно укрепил официальный курс гривны к доллару и евро.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 38,05 - 38,53 грн против котировок в 37,58 - 38,55 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,74- 41,96 грн против курса 41,74 - 41,95 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,2077 грн, евро - 41,2968 грн (накануне доллар - 38,4249 грн, евро - 41,7179 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 38,15 - 38,6 грн (курс на 28 февраля - 38,2 - 38,6 грн);

Евро - 41,3 - 42 грн (курс на 28 февраля - 41,43 - 42,1 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38 - 38,6 грн;

Ощадбанк - 38,15 - 38,7 грн;

Укрэксимбанк - 38,1 - 38,7 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,46 грн за доллар, в Ощаде - 38,65 грн.

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