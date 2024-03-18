Курс валют на 18 березня: гривня впала за вихідні на "чорному" ринку

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На 18 березня гривня знецінилась щодо долара та євро на "чорному" ринку. Водночас офіційний курс гривні щодо євро дещо впав.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,12 – 38,88 грн проти котирувань у 37,92 – 38,29 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 42,49– 42,65 грн проти курсу 42,31– 42,56 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,7998 грн, євро – 42,2452 грн (напередодні долар - 38,6854 грн, євро – 42,2870 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,5 - 38,9 грн (курс на 15 березня – 38,45 - 38,95 грн);

Євро – 41,65 - 42,65 грн (курс на 15 березня – 42,0 - 42,7 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,35 - 38,95 грн;

Ощадбанк – станом на 9:20 дані відсутні

Укрексімбанк – 38,35 - 38,95 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,91 грн за долар, в Ощаді – 38,8 грн, monobank – 38,9 грн.

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Економічна правда





