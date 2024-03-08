За два месяца года гривна обесценилась более чем на 2% по отношению к доллару
Пятница, 8 марта 2024, 14:45 -
За 2 месяца с начала года гривна девальвировала на 2,3% по среднемесячному официальному курсу к доллару.
Об этом сообщил председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Нацбанка.
Так, за январь - февраль 2024 года средний официальный курс гривны к доллару составил 37,92 грн/долл.
По среднемесячному официальному курсу гривна девальвировала:
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- За февраль 2024 года - на 0,3% (к январю 2024 года)
- За 2 месяца с начала года - на 2,3% (к декабрю 2023 года)
- За время после перехода к управляемой гибкости - на 3,7% (к фиксированному курсу 36,57 грн/долл).
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