За два месяца года гривна обесценилась более чем на 2% по отношению к доллару

За 2 месяца с начала года гривна девальвировала на 2,3% по среднемесячному официальному курсу к доллару.

Об этом сообщил председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Нацбанка.

Так, за январь - февраль 2024 года средний официальный курс гривны к доллару составил 37,92 грн/долл.

По среднемесячному официальному курсу гривна девальвировала:

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За февраль 2024 года - на 0,3% (к январю 2024 года)

За 2 месяца с начала года - на 2,3% (к декабрю 2023 года)

За время после перехода к управляемой гибкости - на 3,7% (к фиксированному курсу 36,57 грн/долл).

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