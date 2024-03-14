Нацбанк снизил учетную ставку до 14,5%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку на на 0,5 процентного пункта до 14,5% с 15 марта. Кроме этого, НБУ на 1,5 п.п. снизил ставки по 3-месячным депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования.

Об этом стало известно из брифинга по решению Правления по монетарной политике.

"Дальнейшее замедление инфляции, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, а также положительные сдвиги в вопросах получения внешней помощи дают основания раньше возобновить цикл смягчения процентной политики", - сказал глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, в начале 2024 года инфляция замедлялась быстрее, чем ожидал НБУ. В частности, в феврале инфляция замедлилась до 4,3% в годовом измерении.

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Этому среди прочего способствовали большее предложение отдельных продуктов питания и эффекты от значительных прошлогодних урожаев. Благодаря теплой погоде и активизации продажи продукции из хранилищ снижались цены на некоторые овощи.

Также определенный эффект на продовольственные цены имела и переориентация отдельных производителей на внутренний рынок. Также инфляцию в дальнейшем ограничивал мораторий на повышение ряда тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Базовая инфляция в свою очередь также замедлилась - до 4,5% в годовом измерении.

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"Устойчивая ситуация на валютном рынке, обеспеченная в том числе мерами монетарной политики и валютного надзора НБУ, способствовала улучшению инфляционных и курсовых ожиданий большинства групп респондентов. Это ограничивало фундаментальное ценовое давление", - добавил глава регулятора.

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