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В прошлом году денежные переводы в Украине составили больший объем, чем за довоенный 2021 год

Понедельник, 11 марта 2024, 15:20 - Артур Крыжный

В прошлом году объем внутригосударственных переводов составил 19,9 млрд долларов, что вдвое больше, чем за довоенный 2021 год.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В прошлом году объем внутригосударственных переводов, осуществленных через платежные системы перевода средств, составлял 728 млрд грн (19,9 млрд долларов в эквиваленте). Это вдвое больше, чем за довоенный 2021 год.

Лидером по сумме переводов в пределах Украины была платежная система "NovaPay" (32% всех внутригосударственных переводов).

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В Украину за 2023 год с использованием платежных систем "перевода средств" (созданных как резидентами, так и нерезидентами) было перечислено 2,6 млрд долларов. Это на 17% меньше, чем за 2021 год. Средняя сумма одного такого трансграничного перевода в Украину составила 255 долларов.

"Всего в 2023 году, по предварительным данным, в Украину со всего мира было перечислено около 11,6 млрд долларов в эквиваленте, включая переводы через официальные каналы: банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения и неофициальные – путем передачи денег из рук в руки", - говорится в сообщении.

Из-за платежных систем "перевода средств" наибольшие объемы средств в Украину в прошлом году поступали из США (18%), Израиля (17%), Италии (15%), Германии (9%) и Ирландии (5%).

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Лидерами по сумме переводов в Украину были следующие платежные системы "перевода средств":

  • Western Union (платежная организация – резидент США) – 43,2% всех переводов;
  • MoneyGram (платежная организация – резидент США) – 21,7% всех переводов;
  • PrivatMoney (платежная организация – АО КБ "ПриватБанк") – 17,9% всех переводов.

НБУ деньги
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