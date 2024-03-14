Rheinmetall хочет построить как минимум четыре оружейных завода в Украине

Немецкий производитель оружия Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре завода по производству боеприпасов, военных машин, пороха и систем ПВО.

Об этом сообщило издание Le Monde со ссылкой на слова гендиректора Rheinmetall Армин Паппергера.

"Украина сейчас является для нас важным партнером, и мы видим потенциал от двух до трех миллиардов евро (оборота) в год", – отметил Паппергер.

Также он рассказал, что в среднесрочной перспективе Rheinmetall рассчитывает производить "1,1 млн 155-мм снарядов", необходимых для артиллерии, на всех своих предприятиях.

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Концерн рассчитывает произвести 700 000 снарядов в 2025 году и до 500 000 в этом году.

Напомним:

Крупнейший в Европе производитель боеприпасов Rheinmetall подписал меморандум о создании совместного предприятия в Украине.

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