Rheinmetall хочет построить как минимум четыре оружейных завода в Украине
Немецкий производитель оружия Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре завода по производству боеприпасов, военных машин, пороха и систем ПВО.
Об этом сообщило издание Le Monde со ссылкой на слова гендиректора Rheinmetall Армин Паппергера.
"Украина сейчас является для нас важным партнером, и мы видим потенциал от двух до трех миллиардов евро (оборота) в год", – отметил Паппергер.
Также он рассказал, что в среднесрочной перспективе Rheinmetall рассчитывает производить "1,1 млн 155-мм снарядов", необходимых для артиллерии, на всех своих предприятиях.
Концерн рассчитывает произвести 700 000 снарядов в 2025 году и до 500 000 в этом году.
Напомним:
Крупнейший в Европе производитель боеприпасов Rheinmetall подписал меморандум о создании совместного предприятия в Украине.