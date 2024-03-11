Россия производит почти втрое больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа для Украины - CNN

Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA

Россия производит 250 тысяч снарядов в месяц, что почти втрое больше, чем США и Европа производят для снабжения Украины вместе взятыми.

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на данные разведки НАТО.

"Россия производит около 250 000 артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 миллионов в год. Итого США и Европа могут производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов в год для отправки в Киев", — пишет издание.

Армия США задалась целью производить 100 000 артиллерийских снарядов в месяц до конца 2025 года — менее половины месячного производства России. Но даже эта цифра теперь недостижима из-за того, что выделение 60 миллиардов долларов на помощь Украине застряло в Конгрессе, сообщил на прошлой неделе высокопоставленный официальный представитель армии США.

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"Сейчас мы находимся в производственной войне. Итог войны в Украине зависит от того, как каждая сторона оснащена для ее ведения", – заявил CNN высокопоставленный чиновник НАТО.

По словам официальных лиц, Россия выпускает около 10 000 снарядов в день, по сравнению с лишь 2 000 в день с украинской стороны. По данным европейского разведывательного чиновника, соотношение еще хуже на некоторых участках 600-мильной линии фронта.

Дефицит боеприпасов наступает, возможно, в самый критический момент для украинских военных усилий с первого вторжения России в Киев в феврале 2022 года. Американские средства на вооружение Украины иссякли, а республиканская оппозиция в Конгрессе фактически остановила их дальнейшее выделение.

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