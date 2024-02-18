Rheinmetall построит в Украине завод по производству боеприпасов

Крупнейший в Европе производитель боеприпасов Rheinmetall подписал меморандум о создании совместного предприятия в Украине.

Об этом немецкая компания сообщила на своей странице в X (Twitter).

Rheinmetall, Europe’s largest ammunition maker, plans to open a new ammo plant in #Ukraine 🇺🇦. MoU to set up a JV has been signed in the presence of Oleksandr Kamyshin, Ukrainian Minister for Strategic Industries, and 🇺🇦ambassador S.E. Oleksii Makeiev during Munich Security… pic.twitter.com/lD5Qx9UOGT — Rheinmetall (@RheinmetallAG) February 17, 2024

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Меморандум был подписан во время Мюнхенской конференции по безопасности.

В Rheinmetall отмечают, что будут производить шестизначные числа снарядов калибра 155 мм в год, включая метательные снаряды.

51% акций совместного предприятия будет принадлежать Rheinmetall, 49% - украинской компании-партнеру.

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Напомним:

В октябре в Украине зарегистрировали совместное предприятие немецкого концерна Rheinmetall и АО "Украинская оборонная промышленность", которое должно было ремонтировать военную технику.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планировал начать выпуск первых бронемашин Fuchs и Lynx в Украине в 2024 году.