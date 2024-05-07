Некоторые швейцарские банки продолжают принимать рубли из России – СМИ

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Отдельные швейцарские банки по-прежнему готовы принимать от клиентов рублевые переводы, несмотря на ужесточение условий банковского обслуживания россиян в этой стране. Речь может идти, в частности, о переводах от 10 млн долл, которые проходят по специальному предварительному согласованию.

Об этом пишет Forbes Russia.

Отмечается, что еще в прошлом году швейцарские банки, в том числе крупнейшие - UBS и Credit Suisse, усилили работу с клиентами с российскими паспортами: те столкнулись с угрозой блокировки счетов, если они платят налоги в России или имеют в России бизнес.

Причина - усиление контроля за выполнением санкций. В этом году банки начали закрывать счета людям с двойным гражданством, если один из паспортов - российский.

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Однако клиентам швейцарских банков из числа 10 крупнейших до сих пор удается не только сохранить счета, но и переводить на них рубли, рассказали изданию 4 собеседника.

Сотрудник family-офиса в Москве рассказал, что в случае с одним из банков перевести рубли можно, если речь идет о сумме от 10 млн долл. Эти переводы, по его словам, происходят по специальному предварительному согласованию - нужно позвонить клиентскому менеджеру, он согласовывает перевод внутри банка со специалистами по комплаенсу (отвечают за соответствие деятельности банка всем требованиям надзорных органов и законодательства).

По словам собеседника, после рублевого перевода в банк деньги обмениваются на иностранную валюту по биржевому курсу, при этом банк берет комиссию - обычно около 0,2-0,4% от суммы сделки.

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Также клиент обязан разместить переведенные деньги в этом же банке. На каждую сделку "смотрят индивидуально" и есть случаи отказов, например, если источник получения средств - сделки с госкомпаниями или государством, добавил источник издания.

"Курс конвертации переведенных рублей биржевой, а комиссия банка составляла 0,5% от сделки", - рассказал изданию инвестконсультант на условиях анонимности.

"Такие сделки доступны для уже действующих клиентов, к которым у специалистов по комплаенсу не было никаких вопросов", - добавил он.

При этом все опрошенные Forbes Russia собеседники отказались назвать швейцарские банки, которые сейчас проводят рублевые операции, сославшись на то, что такие операции "не афишируются".

Сотрудник family-офиса добавил, что это как минимум два банка из 10 крупнейших в Швейцарии. Двое собеседников Forbes - инвестконсультант и сотрудник одной из швейцарских компаний - сообщили, что ранее такие переводы проводили UBS и Credit Suisse.

Но, по словам сотрудника швейцарской компании, сейчас они это делать перестали. Еще один собеседник Forbes, который работает в сфере консалтинга с обеспеченными российскими клиентами, слышал, что такие переводы проводил банк Vontobel.

Издание напоминает, что Швейцария присоединилась ко всем европейским санкциям против РФ, поддержав, в том числе, отключение ряда крупнейших банков России от SWIFT и запрет на ввоз в Россию наличных евро и швейцарских франков.

Однако рублевые переводы официально не запрещены, если речь не идет о взаимоотношениях с подсанкционными лицами и компаниями, отметил партнер российской юридической компании BGP Litigation Сергей Гландин.

"Это вопрос токсичности рублевых переводов самих по себе. Каждый банк принимает бизнес-решение, нужно ли ему это или нет", - заявил российский юрист.

Экономическая правда