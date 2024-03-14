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Rheinmetall хоче побудувати як мінімум чотири збройові заводи в Україні

Четвер, 14 березня 2024, 18:50 - Артур Крижний

Німецький виробник зброї Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи з виробництва боєприпасів, військових машин, пороху та систем ППО.

Про це повідомило видання Le Monde з посиланням на слова гендиректора Rheinmetall Армін Паппергера.

"Україна зараз є для нас важливим партнером, і ми бачимо потенціал від двох до трьох мільярдів євро (обігу) на рік", - зазначив Паппергер.

Також він розповів, що у середньостроковій перспективі Rheinmetall розраховує виробляти "1,1 млн 155-мм снарядів", які необхідні для артилерії, на всіх своїх підприємствах.

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Концерн розраховує виробити 700 000 снарядів у 2025 році та до 500 000 цього року.

Нагадаємо:

Найбільший в Європі виробник боєприпасів Rheinmetall підписав меморандум про створення спільного підприємства в Україні.

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