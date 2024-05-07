США требуют разъяснений от Tesla по отзыву машин с автопилотом

Американские следователи по автомобильной безопасности ищут подробные ответы и документы от Tesla относительно декабрьского отзыва автопроизводителем более 2 миллионов автомобилей для установки новых защитных функций автопилота.

Об этом сообщает Reuters.

В декабре Tesla заявила, что ее крупнейший в истории отзыв, который охватывает 2,03 миллиона американских автомобилей - или почти все ее автомобили на дорогах США, - имеет целью обеспечить лучшее внимание водителей при использовании ее усовершенствованной системы помощи водителю.

Расследование NHTSA охватывает модели Y, X, S, 3 и Cybertruck, оснащенные автопилотом, произведенные в США между 2012 и 2024 модельными годами.

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Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявила в прошлом месяце, что проводит расследование после получения сообщений о 20 авариях с участием автомобилей, на которых были установлены обновления программного обеспечения Autopilot в рамках отзыва Tesla.

NHTSA сообщило, что направило компании Tesla письмо с запросом на информацию, который был обнародован во вторник, с просьбой предоставить детали отзыва и документы до 1 июля.

Напомним:

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Компания Tesla подала в суд на индийского производителя аккумуляторов за нарушение торговой марки, поскольку последний использовал бренд "Tesla Power" для продвижения своей продукции.

Гендиректор Tesla Илон Маск запланировал новую волну сокращений: он уже уволил двух топ-менеджеров компании - старшего директора подразделения Supercharger по разработке сети зарядных станций для авто Ребекку Тинуччи и руководителя отдела новых продуктов Дэниеля Хо.