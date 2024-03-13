Европейский инвестбанк рассматривает финансирование оборонной промышленности ЕС

Европейский инвестбанк (ЕИБ) рассматривает пути расширения поддержки оборонной промышленности Европейского Союза. Это поможет блоку усилить свою безопасность в ответ на растущую угрозу со стороны России.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Кредитное учреждение Европейского Союза проводит переговоры с Еврокомиссией и другими заинтересованными сторонами о начале инвестирования в военные компании, производящие оборонную продукцию, сообщил источник, знакомый с этими планами. Лидеры ЕС обсудят роль ЕИБ в повышении обороноспособности во время встречи на следующей неделе.

В этом месяце блок объявил, что выделит первоначальные 1,5 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов США) на усиление оборонного сектора, но еврокомиссар по промышленности Тьерри Бретон призвал к инвестициям в размере 100 миллиардов евро.

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"Мы готовы сделать больше для содействия совместным проектам, которые стимулируют европейскую промышленность и усиливают защиту и сдерживание Европы", - заявила президент ЕИБ Надежда Кальвиньо в прошлом месяце после встречи министров финансов ЕС.

Лидеры ЕС также призовут банк "пересмотреть определение товаров двойного назначения и политику кредитования оборонной промышленности", согласно проекту выводов, обнародованному Bloomberg.

Сейчас многостороннему финансовому учреждению запрещено финансировать деятельность, которая включает боеприпасы и оружие, а также оборудование или инфраструктуру, предназначенные для военного или полицейского использования.

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ЕИБ является одним из крупнейших эмитентов облигаций региона с почти 430 миллиардами евро непогашенной задолженности в разных валютах, согласно данным, собранным Bloomberg. Наряду с традиционными облигациями, банк также выпускает ценные бумаги с акцентом на устойчивое развитие, финансирующие экологические и социальные инициативы, такие как доступ к здравоохранению и образованию.

Изменения в ЕИБ могут включать отмену общего исключения банка из финансирования военной инфраструктуры, которая не предназначена для военных целей, сообщил источник на условиях анонимности. Это также может привести к финансированию материалов, деталей и компонентов производственных мощностей, производящих боеприпасы.