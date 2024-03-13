Новости 13 марта: атаки на НПЗ затронули более 10% мощностей РФ, "Дія" открывает код

Об атаках на российские НПЗ. За два дня украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в России, что привело к повреждению 12% мощностей по переработке нефти.

О коде "Дії". Министерство цифровой трансформации открыло код приложения Дія, который теперь могут использовать другие страны для создания собственных государственных сервисов.

О СБУ. Артем Шило больше не возглавляет Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, однако остался работать в структуре СБУ.

О блокаде границы. Польские фермеры, которые протестуют на пяти пунктах пропуска на украинско-польской границе, с 13 до 21 часа согласились пропускать по два грузовика в час через пункт пропуска "Угринов".

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О законе об ИИ в ЕС. Европейский Союз принял закон об искусственном интеллекте (ИИ), что стало самым масштабным набором правил для этой сферы. Компании считают его слишком строгим, а цифровые регуляторы - недостаточно действенным.

Эксклюзивы ЭП

"Теперь понимаю, почему до большой войны никто в "трезвом состоянии" не заходил в ВПК". Совладелец AeroDrone Дмитрий Шимкив

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Раньше беспилотники AeroDrone работали на аграриев, а сейчас производят военные модели и получили разрешение на эксплуатацию в ВСУ. Как Дмитрий Шимкив стал совладельцем бизнеса, какие БПЛА производит AeroDrone, и почему планирует открыть предприятие в Польше.

"Пороблено в Україні". Работают ли протекционизм и идеи вроде "кэшбэка"? Ответ дают открытые данные

ЭП собрала данные, которые показывают, работают ли протекционистские меры. Что дала программа закупки государством определенных видов техники при условии частичной локализации их производства в Украине? (укр)