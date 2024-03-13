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Дія открывает код: IT-специалисты теперь могут ознакомиться с логикой работы приложения

Среда, 13 марта 2024, 20:16 - Игорь Пилипив
 
фото: Дія

Министерство цифровой трансформации открыло код приложения Дія, который теперь могут использовать другие страны для создания собственных государственных сервисов.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. 

Отмечается, что теперь IT-специалисты и правительства других стран смогут ознакомиться с логикой работы приложения и использовать код для создания государственных сервисов на его основе. 

"IT-специалисты смогут использовать лучшие решения для создания аналогов Дії и собственных приложений на базе оупенсорса. Для этого нужно будет присоединиться к публичной лицензии", - говорится в сообщении.  

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В министерстве объясняют, что на первом этапе, кроме общего кода серверной и мобильной части приложения, добавили по одному документу и сервису, чтобы на примерах показать логику работы Дії с данными. Для этого выбрали Водительское удостоверение и Выписку о несудимости. 

В дальнейшем планируется расширение перечня сервисов и документов для тестирования.

"В коде нет доступа к реестрам. Если захотите протестировать логику работы Дії, специально для этого в тестовую среду загрузили вымышленных пользователей с синтетическими данными", - отметили в министерстве. 

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Ознакомиться с открытым кодом Дії и присоединиться к публичной лицензии можно по ссылке

Напомним:

Кабинет министров принял постановление, которое позволяет открыть код Дії, теперь приложение станет open-source продуктом.

Минцифра технології ІТ
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