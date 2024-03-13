Атаки на российские НПЗ за два дня затронули более 10% производственных мощностей

За два дня украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в России, что привело к повреждению 12% мощностей по переработке нефти.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В среду воздушный удар вызвал пожар на одном из крупнейших заводов по переработке нефти в стране - установке "Роснефть" ПАО "Рязань" вблизи Москвы. Меньший Новошахтинский НПЗ в южной Ростовской области также был остановлен атакой дрона, что добавилось к разрушениям, нанесенным аналогичным инцидентом на заводе "Лукойл" ПАО "Норси" во вторник.

Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани примерно в 200 километрах от Москвы, был нанесен по мощности, благодаря которой Россия получает 17,1 миллиона тонн нефтепродуктов в год, или около 340 тысяч баррелей в день. Рязанский НПЗ является основным поставщиком моторного топлива для столичных регионов России.

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Позже в среду Новошахтинский НПЗ на юге Ростовской области остановил работу после атаки дрона, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Мощность завода составляет 5,6 миллиона тонн в год или около 112 тысяч баррелей в день.

Министерство обороны России заявило, что в течение ночи российские военные "перехватили" 58 беспилотников в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской и Ленинградской областях. Это одна из крупнейших атак за последние месяцы.

Три объекта, пораженные украинскими дронами за последние два дня, составляют около 12% мощностей России по переработке нефти.

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Напомним:

В ночь на 13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами три нефтеперерабатывающих завода в России: в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области