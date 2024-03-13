Польские протестующие будут пропускать по два грузовика в час через пункт пропуска "Угринов"

Польские фермеры, которые протестуют на пяти пунктах пропуска на украинско-польской границе, с 13 до 21 часа согласились пропускать по два грузовика в час через пункт пропуска "Угринов".

Об этом информагентству "Укринформ" сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Сейчас польские протестующие полностью блокируют движение грузовиков в сторону Польши через пункты пропуска "Шегини", "Ягодин" и "Устилуг".

Кроме того, на "Ягодине" и "Шегини" польские фермеры пропускают крайне малое количество автомобилей, которые следуют из Польши в Украину - за минувшие сутки это 100 и 20 соответственно.

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Вследствие блокировки, в очередях на территории Польши в целом находится 1150 грузовиков, больше всего - напротив пункта пропуска "Ягодин".

Напомним:

Польские фермеры заявили, что временно разблокируют пункт пропуска "Дорогуск" и пропустят грузовики, которые застряли на границе.

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По информации польской стороны, в среду, 13 марта, в 11:00 перед пунктом пропуска "Корчева - Краковец" начнутся акции протеста и блокирование движения грузового транспорта.