У департамента СБУ, который расследует дела против бизнеса, сменился руководитель

Артем Шило фото: bihus.info

Артем Шило больше не возглавляет Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, однако остался работать в структуре СБУ.

Об этом ЭП сообщили собеседники в правоохранительных органах.

По словам источников, изменения в департаменте, который, в частности, расследует дела против бизнеса, произошли на этой неделе.

Перед этим о том, что Шило больше не возглавляет главное управление контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ, со ссылкой на источники сообщил Forbes Украина.

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Одна из вероятных причин отставки Шило - необоснованное увеличение дел, которые СБУ расследует против бизнеса, заявил Forbes собеседник в правоохранительных органах. На одном из последних совещаний этот вопрос под контроль взял лично президент, добавил источник издания.

При этом, по данным Forbes, в СБУ не разглашают, кто стал новым главой департамента.

Ранее УП писала, что заместитель главы Офиса президента Олег Татаров обеспечивает "координацию" правоохранительных органов. По данным УП, среди правоохранителей, которые ориентируются на Татарова, есть и Шило.

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Артем Шило работает в СБУ с 2012 года, с 2016 года работал в департаменте противодействия киберпреступности.

В 2021 году уволился из СБУ и стал советником Офиса президента.

Летом 2022 года Шило вернулся в СБУ как руководитель главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма.

"В начале правления Зеленского Артем Шило работал в СБУ заместителем Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. В анонимных заказных публикациях его обвиняли в кражах денег с банковских счетов, якобы осуществленных с помощью хакеров, чью деятельность и контролировал департамент Шило.

Никаких доказательств коррупции не было, но его семья не бедствовала. Журналисты "Схем" обнаружили, что семья Шило имеет имение под Киевом, оформленное на отца-сбушника. Речь идет о коттедже в "Золоче" (село Вишенки) в Бориспольском районе", - писали "Наші гроші".

В 2021 году из СБУ были уволены непосредственный начальник Шило Алексей Корнийчук из Департамента информбезопасности и Василий Малюк - тогдашний первый заместитель председателя СБУ - начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (главк "К").

Шило вернулся в СБУ сразу после того, как его возглавил Василий Малюк, отмечали "Наші гроші".

Экономическая правда