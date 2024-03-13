Новини 13 березня: атаки на НПЗ торкнулись понад 10% потужностей РФ, "Дія" відкриває код

Про атаки на російські НПЗ. За два дні українські дрони атакували нафтопереробні заводи в Росії, що призвело до пошкодження 12% потужностей з переробки нафти.

Про "Дію". Міністерство цифрової трансформації відкрило код застосунку Дія, який тепер можуть використовувати інші країни для створення власних державних сервісів.

Про СБУ. Артем Шило більше не очолює Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, проте залишився працювати в структурі СБУ.

Про блокаду кордону. Польські фермери, які протестують на п'яти пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, з 13 до 21 години погодилися пропускати по дві вантажівки на годину через пункт пропуску "Угринів".

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Про закон про ШІ в ЄС. Європейський Союз ухвалив закон про штучний інтелект (ШІ), що стало наймасштабнішим набором правил для цієї сфери. Компанії вважають його занадто суворим, а цифрові регулятори – недостатньо дієвим.

Ексклюзиви ЕП

"Тепер розумію, чому до великої війни ніхто в "тверезому стані" не заходив у ВПК". Співвласник AeroDrone Дмитро Шимків

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Раніше безпілотники AeroDrone працювали на аграріїв, а зараз виробляють військові моделі та отримали дозвіл на експлуатацію в ЗСУ. Як Дмитро Шимків став співвласником бізнесу, які БПЛА виробляє AeroDrone, і чому планує відкрити підприємство в Польщі.

"Пороблено в Україні". Чи працюють протекціонізм та ідеї на кшталт "кешбеку"? Відповідь дають відкриті дані

ЕП зібрала дані, які показують чи працюють протекціоністські заходи. Що дала програма закупівлі державою певних видів техніки за умови часткової локалізації їхнього виробництва в Україні?