Кремль готовится повышать налоги для россиян, чтобы увеличить расходы на войну - росСМИ

Российское правительство планирует после проведения выборов в России увеличить налоги для населения и бизнеса, что позволит дополнительно привлечь в бюджет более 27 млрд долл.

Об этом пишет российское издание "Важные новости" со ссылкой на неназванные источники, которые "ознакомлены" с ситуацией по налоговой реформе.

Законодательная инициатива может принести 2,5 трлн рублей (27,5 млрд долл) в год для финансирования российской агрессии.

Планируется, что для лиц с доходом более 1 млн рублей в год ставку налога хотят увеличить с 13 до 15%, а для граждан с доходом более 5 млн рублей в год - с 15 до 20%. Российские журналисты отмечают, что сейчас в России доход более 1 млн рублей в год имеет около 14% населения - это примерно 20 млн человек.

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Причем в обоих случаях повышенная налоговая ставка на доход будет взиматься с суммы сверх указанных порогов 1 млн и 5 млн рублей соответственно. К примеру, если лицо зарабатывает 7 млн рублей в год, ему придется уплатить 13% за первый 1 млн, который пока не претерпит изменений, затем - 15% со следующих 4 млн (ведь сумма превышает начальный 1 млн рублей). Далее 20% со следующих 2 млн рублей, так как сумма превышает 5 млн.

Также хотят увеличить налог на прибыль - с 20 до 25%.

В материале утверждают, что после президентских "выборов" в России (которые в этом году пройдут 18 марта) происходят "непопулярные реформы". Имеется в виду, что после переизбрания президента он может произвольно прибегать к определенным инициативам, которые не одобрят россияне.

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Например, 29 февраля 2024 года Путин поручил своему правительству подготовить предложения по "более справедливому распределению налоговой нагрузки". Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что предложения уже готовятся, хотя еще недавно говорил, что якобы не видит причин для изменений.

Так что есть основания полагать, что изменения по налогообложению проведут уже этой весной. В то же время это может свидетельствовать о желании России вести затяжную войну.

Напомним:

Военный бюджет России более чем в два раза превышает военный бюджет Украины в 2024 году.

Экономическая правда