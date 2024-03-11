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Путин подписал закон о запрете для иноагентов распространять рекламу

Понедельник, 11 марта 2024, 15:45 - Артур Крыжный

Президент РФ Владимир Путин подписал запрет на иноагенты распространять рекламу на информресурсах российских физических и юридических лиц.

Об этом сообщает российское издание "РИА"

"Путин подписал закон о запрещении для иноагентов распространять рекламу на информресурсах российских физических и юридических лиц", - пишет издание.

Кроме того, в РФ запрещается реклама информресурсов иностранных агентов в СМИ.

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Напомним:

Ранее Госдума РФ приняла закон о запрете рекламы на информресурсах иноагентов.

Немного позже, Совет Федерации РФ одобрил закон о запрете для иноагентов распространять рекламу на информресурсах российских физлиц и юридических лиц.

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