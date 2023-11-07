Військовий бюджет РФ більший за український у 2,5 раза: Україні критично потрібна допомога - Мінфін

Військовий бюджет Росії більш ніж у два рази перевищує військовий бюджет України у 2024 році, а тому підтримка іноземних партнерів є критично важливою.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю для італійського медіа Corriere della Sera.

Марченко розповів про потреби України у фінансуванні на 2024 рік та важливість збереження підтримки України міжнародними партнерами.

За його словами, частка військових видатків становить понад 50% від загального бюджету і близько 21% від ВВП на 2024 рік.

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За словами міністра, Україна спрямовує всі доходи держбюджету та внутрішні запозичення на фінансування військової кампанії. Водночас в частині оподаткування і внутрішніх запозичень Україна дійшла межі.

Фінансові потреби України у зовнішній допомозі у 2024 році становлять 41 млрд доларів. Водночас непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на наступний рік - 29 млрд доларів.

При цьому, бюджет Росії на військову кампанію складає 115 млрд доларів - більш ніж у 2,5 раза більше, ніж в України.

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"Без підтримки наших міжнародних партнерів нам довелося б значно зменшити невійськові видатки", - сказав Марченко.

Саме тому, зазначив міністр, підтримка Сполучених Штатів є критично важливою для України.

"Ми сподіваємось, що адміністрація США зможе знайти рішення для її збереження. Війна все ще триває, і для успіху нам потрібна допомога", - наголосив він.

"Вдячний Європейській Комісії за пропозицію започаткувати Ukraine Facility на 2024-2027 роки на суму 50 млрд євро. Ми очікуємо, що у найближчі місяці цей механізм буд запущено", - додав також він.

Міністр підкреслив, що підтримка України є в інтересах Заходу, щоб захистити всі інші країни від поширення російської імперіалістичної хвороби.

"Причина того, що відбувається на Близькому Сході також у недостатній реакції міжнародної спільноти на війну РФ проти України. Якби нам надали достатньо допомоги, щоб перемогти у 2022 році, ми могли б уникнути цієї ситуації на Близькому Сході", - сказав міністр.