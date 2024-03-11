Кремль готується підвищувати податки для росіян, аби збільшити видатки на війну — росЗМІ

Російський уряд планує після проведення виборів у Росії збільшити податки для населення та бізнесу, що дозволить додатково залучити у бюджет понад 27 млрд дол.

Про це пише російське видання "Важные новости" з посиланням на неназвані джерела, які "ознайомлені" з ситуацією щодо податкової реформи.

Законодавча ініціатива може принести 2,5 трлн рублів (27,5 млрд дол) на рік для фінансування російської агресії.

Планується, що для осіб із доходом понад 1 млн рублів на рік ставку податку хочуть збільшити з 13 до 15%, а для громадян з доходом більш ніж 5 млн рублів на рік — з 15 до 20%. Російські журналісти зазначають, що наразі у Росії дохід більше за 1 млн рублів на рік має близько 14% населення — це приблизно 20 млн осіб.

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Причому в обох випадках підвищена податкова ставка на дохід стягуватиметься з суми понад вказані пороги 1 млн та 5 млн рублів відповідно. Приміром, якщо особа заробляє 7 млн рублів на рік, їй доведеться сплатити 13% за перший 1 млн, який поки не зазнає змін, потім — 15% з наступних 4 млн (адже сума перевищує початковий 1 млн рублів). Далі 20% з наступних 2 млн рублів, бо сума перевищує 5 млн.

Також хочуть збільшити податок на прибуток — з 20 до 25%.

У матеріалі стверджують, що після президентських "виборів" у Росії (які цьогоріч пройдуть 18 березня) відбуваються "непопулярні реформи". Мається на увазі, що після переобрання президента він може свавільно вдаватися до певних ініціатив, які не схвалять росіяни.

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Наприклад, 29 лютого 2024 року Путін доручив своєму уряду підготувати пропозиції щодо "справедливішого розподілу податкового навантаження". Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявляв, що пропозиції вже готуються, хоча ще недавно казав, що нібито не бачить причин для змін.

Тож є підстави вважати, що зміни щодо оподаткування проведуть уже цієї весни. Водночас це може свідчити про бажання Росії вести затяжну війну.

Нагадаємо:

Військовий бюджет Росії понад у два рази перевищує військовий бюджет України у 2024 році.

Економічна правда