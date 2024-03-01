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Украина планирует экспорт электроэнергии в пять стран

Пятница, 1 марта 2024, 11:07

В четверг, 29 февраля, в Украине снова зафиксировали профицит электроэнергии. Причина - солнечная погода и активная работа солнечных электростанций.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что по запросу "Укрэнерго" излишки электроэнергии передавались Польше суммарной величиной 1343 МВт-час (с 11:00 до 16:00 часов).

На сегодняшний день в резерве находится 19 единиц тепловой генерации. Также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

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В частности, прогнозируется импорт электроэнергии – 465 МВт-час, а также экспорт в Польшу, Словакию, Румынию, Молдову и Венгрию – до 9389 МВт-час.

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Экономическая правда

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