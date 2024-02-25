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ЗАЭС уже пятые сутки функционирует с одной линией питания

Воскресенье, 25 февраля 2024, 13:33 - Экономическая правда
 
Getty Images

После повреждения линии энергопитания по результатам обстрела, ЗАЭС уже 5 день находится на одной линии питания электроэнергией.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

"К сожалению, из-за сложной ситуации с безопасностью и отсутствия стабильного допуска от военных для энергетиков она остается обесточенной. Соответственно, как и все предыдущие дни, Запорожская АЭС остается на одной линии питания. Однако энергетики делают все возможное для ее восстановления", отметили в пресс-службе.

Ранее, 21 февраля оккупированная российскими агрессорами Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) осталась на одной линии электропитания из-за обесточивания высоковольтной линии электропередачи 330 кВ в Запорожской области в результате боевых действий. 

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Экономическая правда

ЗАЭС ядерная энергетика Минэнергетики война
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