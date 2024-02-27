В Днепропетровской области и Херсоне нарушения в электро- и водоснабжении из-за обстрелов

Из-за боевых действий в Днепропетровской области и Херсоне - нарушения в электро- и водоснабжении; в резерве - 17 энергоблоков и 2 корпуса тепловой генерации.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

При этом дефицита в энергосистеме не наблюдается. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

"В краткосрочный ремонт выведены два блока ТЭС. В резерве 17 энергоблоков и 2 корпуса ТЭС, которые будут задействованы в случае необходимости", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в течение марта прогнозируется увеличение притока воды на Днепровском каскаде - это позволит увеличить выработку электроэнергии гидрогенерацией.

"На Днепропетровщине из-за боевых действий отключена воздушная линия, обесточилась подстанция водоканала, было нарушение в водоснабжении г. Никополь. В течение часа водоканал частично запитан по резервной схеме.

Из-за боевых действий отключилась ВЛ-150 кВ в Херсонской области, обесточилась подстанция, как следствие - были отключены бытовые потребители в г. Херсон (более 9,3 тысячи абонентов). Абонентов частично запитано", - добавили в министерстве.

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Также из-за технологических нарушений на подстанции 750 кВ НЭК "Укрэнерго" в Запорожской области частично отключалось оборудование - сейчас нарушение устранено, оборудование в работе.

Из-за технического сбоя отключилась высоковольтная линия ВЛ-330 кВ НЭК "Укрэнерго" во Львовской области, обесточилась подстанция 330 кВ, которая питает бытовых потребителей. Без света остались более 9,6 тысячи потребителей во Львове. Всех запитали по резервной схеме.

Во Львовской области из-за технарушения отключилась воздушная линия 110 кВ, частично обесточилась подстанция 110 кВ, без света краткосрочно остались бытовые потребители г. Золочев. Всех запитали за резервом.

На вторник прогнозируется импорт электроэнергии - 1153 МВт-ч. Также предполагается экспорт в Польшу, Румынию, Словакию и Молдову - до 2827 МВт-ч.

Также Минэнерго отчиталось об энергетической ситуации в регионах.

Так, в Полтавской области в результате падения обломков российского БПЛА повреждена воздушная линия электропередачи, в результате чего обесточены 212 потребителей в одном из районов.

На Харьковщине энергетики восстановили электроснабжение для 500 потребителей.

"В частности, после значительных ремонтных работ оживили село в Харьковском районе, которое было обесточено с начала полномасштабного вторжения.

Ночью обстрелу подверглись 3 населенных пункта, продолжается осмотр повреждений. Всего в области остается без напряжения около 16 тысяч точек учета", - говорится в сообщении.

В результате боевых действий на Днепропетровщине остаются обесточенными около 2 тысяч потребителей.

В Донецкой области в результате боевых действий обесточены 10,2 тысячи потребителей, запитаны абоненты в 3 населенных пунктах. Всего в области остаются без напряжения 42,7 тысячи точек учета в 76 населенных пунктах.

В Житомирской области из-за повреждения газопровода среднего давления от газоснабжения отключено 47 абонентов в Житомирском районе.

В Запорожской области энергетики восстановили энергоснабжение 70 семей в 2 прифронтовых населенных пунктах, которые обесточивались из-за обстрелов, также устранили технологические нарушения в электросетях г. Запорожье и вернули свет в 3,7 тысячи домов.

Из-за боевых действий без энергоснабжения остаются 50 населенных пунктов, добавили в ведомстве.

На Сумщине в результате артиллерийских обстрелов обесточены более 3,7 тысячи потребителей в 8 населенных пунктах. Всего в области остаются обесточенными почти 6 тысяч точек учета в 64 населенных пунктах.

"В результате повреждения частных газифицированных жилых домов из-за попадания авиабомб отключены от газоснабжения 22 потребителя в одном из сел приграничья. В то же время восстановлено газоснабжение 17 потребителям", - говорится в отчете.

На Херсонщине восстановлено электроснабжение 151 потребителю после предыдущих российских атак. В области без электроснабжения остается почти 26 тысяч точек учета в 45 населенных пунктах.

На Черниговщине из-за боевых действий без электроснабжения остается 1,3 тысячи потребителей в 20 населенных пунктах.

В Минэнерго подчеркнули, что применение стабилизационных графиков отключений потребителей не предвидится.

Экономическая правда