На счета Фонда поддержки энергетики уже поступило почти 400 миллионов евро

С начала работы Фонда поддержки энергетики Украины на его счета фактически поступило 396,4 миллиона евро от доноров.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

"Фактическая сумма, которая сейчас на счетах - это 396,4 млн евро. Если считать с теми взносами, которые заявлены, — то общая сумма будет 405,1 млн евро", — сказала Гринчук.

По ее словам, сейчас около 10 млн евро находятся в процессе оформления и перечисления на счета фонда. Всего Фонд поддержки энергетики сейчас имеет 20 доноров, из них 13 - это правительства стран-партнеров, остальные - это организации.

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"Физически деньги в Украину не заходят. Секретариат Энергетического сообщества открывает счета в европейских банках, куда партнеры переводят средства", — отметила заместитель министра.

В Украину помощь поступает в виде закупленного на запросы энергетических компаний оборудования и материалов для проведения ремонтов.

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