Госдолг Украины с 2022 года стал дешевле в 1,4 раза – Минфин

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 марта 2024 года составил 5,92 трлн грн, или 151,1 млрд долл: за первый квартал 2024 года он увеличился в гривневом эквиваленте на 404,8 млрд грн, а в долларовом - на 5,7 млрд долл.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Это произошло в результате увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров. Такая динамика прослеживается как в течение отчетного квартала, так и за последние несколько лет, добавили в Минфине.

Так, с 2022 года по состоянию на 31 марта 2024 года средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась почти в 1,4 раза - с 7,79% до 5,57%, а средневзвешенная срочность - увеличилась в 1,6 раза: с 6,27 лет до 10,04 лет.

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"В разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют льготные займы, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств - 53,8%, выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке - 27,4%, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке - 16% и займы, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений - 2,8%", - пояснили в Минфине.

А в разрезе валютной структуры государственного и гарантированного долга доля евро - 33,2%, доллар США - 26,3%, гривны - 25,9%, СПЗ - 10,8%, а в других валютах, в частности в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах - 3,8%.

Напомним:

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В январе-марте 2024 года Министерство финансов провело 46 аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), привлекая 119,6 млрд грн на покрытие дефицита госбюджета.

Экономическая правда