"АрселорМиттал Кривой Рог" вывел из простоя дополнительные мощности

Крупнейший в Украине металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" в апреле 2024 года запустил две коксовые батареи и доменную печь - это позволило увеличить производство стали и проката.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"После ремонта была возобновлена работа доменной печи № 6, а также начато производство кокса на коксовых батареях № 3 и 4", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволило увеличить производство стали и проката: по сравнению с апрелем 2023 года производство стали выросло на 90% (с 86 до 163 тыс тонн), проката - на 95% (с 78 до 152 тыс тонн).

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Объемы производства выросли и по сравнению с мартом 2024 года - чугуна произведено больше на 28%, стали - на 31%, проката - на 31%, заявили в компании.

"Горный департамент также смог существенно нарастить производство железорудного концентрата как по сравнению с предыдущим месяцем - на 14%, так и по сравнению с апрелем прошлого года - на 112% (с 351 тыс. тонн до 744 тыс. тонн)", - добавили в "АрселорМиттал Кривой Рог".

Напомним:

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Сообщалось, что компания "АрселорМиттал Кривой Рог" планирует в 2024 году увеличить нагрузку производственных до 50%, путем работы двух доменных печей.

Экономическая правда