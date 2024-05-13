В "Дії" тестируют удостоверение ветерана
В приложении "Дія" планируют добавить удостоверение ветерана, сейчас запустили бета-тест для проверки работы новой функции.
Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Больше не нужно носить с собой бумажный документ, удостоверение будет всегда под рукой - в смартфоне. Собираем тестировщиков, чтобы убедиться, что интерфейс понятен, а данные из реестра тянутся корректные и в полном объеме", - отметил Федоров.
Протестировать новый документ в приложении можно при наличии паспорта в "Дії" и карточки налогоплательщика (РНУКПН).
Для участия в бета-тесте нужно быть:
- участник боевых действий,
- человек с инвалидностью вследствие войны,
- участник войны,
- пострадавший участник Революции Достоинства,
- член семьи погибшего ветерана войны,
- член семьи погибшего Защитника и Защитницы Украины.
Зарегистрироваться на тестирование можно в чат-боте.
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Экономическая правда.