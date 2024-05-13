В "Дії" тестируют удостоверение ветерана

фото: Telegram Михаила Федорова

В приложении "Дія" планируют добавить удостоверение ветерана, сейчас запустили бета-тест для проверки работы новой функции.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Больше не нужно носить с собой бумажный документ, удостоверение будет всегда под рукой - в смартфоне. Собираем тестировщиков, чтобы убедиться, что интерфейс понятен, а данные из реестра тянутся корректные и в полном объеме", - отметил Федоров.

Протестировать новый документ в приложении можно при наличии паспорта в "Дії" и карточки налогоплательщика (РНУКПН).

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Для участия в бета-тесте нужно быть:

участник боевых действий,

человек с инвалидностью вследствие войны,

участник войны,

пострадавший участник Революции Достоинства,

член семьи погибшего ветерана войны,

член семьи погибшего Защитника и Защитницы Украины.

Зарегистрироваться на тестирование можно в чат-боте.

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Экономическая правда.