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В "Дії" тестируют удостоверение ветерана

Понедельник, 13 мая 2024, 18:13 - Игорь Пилипив
 
фото: Telegram Михаила Федорова

В приложении "Дія" планируют добавить удостоверение ветерана, сейчас запустили бета-тест для проверки работы новой функции.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Больше не нужно носить с собой бумажный документ, удостоверение будет всегда под рукой - в смартфоне. Собираем тестировщиков, чтобы убедиться, что интерфейс понятен, а данные из реестра тянутся корректные и в полном объеме", - отметил Федоров. 

Протестировать новый документ в приложении можно при наличии паспорта в "Дії" и карточки налогоплательщика (РНУКПН). 

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Для участия в бета-тесте нужно быть:

  • участник боевых действий,
  • человек с инвалидностью вследствие войны,
  • участник войны,
  • пострадавший участник Революции Достоинства,
  • член семьи погибшего ветерана войны,
  • член семьи погибшего Защитника и Защитницы Украины.

Зарегистрироваться на тестирование можно в чат-боте

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Экономическая правда.

Минцифра Дія
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