Польские фермеры протестовали на границе с Литвой: движение транспорта не блокировали

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Польские фермеры провели протест на границе с Литвой против реэкспорта украинской агропродукции из балтийской страны.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечают, что протестующие не пытались заблокировать движение транспорта, но проверяли грузовики, пересекающие границу.

Протестующие уверяют, что украинская продукция, которая попадает в Литву, реэкспортируется в страны ЕС.

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"Оно прибывает в Литву, Латвию, документы меняются, и эта продукция затем распространяется по всей Европе как европейский продукт, на котором написано, что он соответствует всем стандартам, но он не соответствует никаким санитарным нормам", - сказал организатор протеста Кароль Печинский в интервью агентству Reuters.

В Литве такие обвинения отвергают, отмечая, что подобный обвинениям реэкспорт не несет коммерческого смысла.

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Напомним:

29 февраля польские фермеры сообщили, что планируют частично блокировать движение на границе с Литвой в течение недели.

Литовский министр экономики отметила, что такие формы протеста являются нарушением принципа ЕС о свободном передвижении товаров и людей.