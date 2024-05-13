Почти 16 тысяч предпринимателей получили гранты по программе "еРобота" на 8 миллиардов

За время работы правительственного проекта "еРобота" почти 16 тыс предпринимателей получили гранты на старт или развитие бизнеса, на общую сумму в 8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Юлия Свириденко.

"С начала запуска грантовых программ "еРобота" государство инвестировало в развитие предпринимательства через гранты 8 млрд гривен. На сегодня грантовые средства уже получили почти 16 тысяч предпринимателей во всех регионах страны. В целом получатели грантов создадут более 47 тысяч новых рабочих мест", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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С начала запуска проекта в июле 2022 года:

по программе "Собственное дело" - выдано 14 694 микрогранта на 3,5 млрд грн;

на развитие перерабатывающих предприятий - выдано 657 грантов на 3,4 млрд грн;

на садоводство и развитие тепличного хозяйства - выдано 195 грантов на 860 млн грн;

ветеранам и членам их семей - выдано 431 грант на 188 млн грн.

Добавляется, что подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса. Заявления подаются через портал Дія.

Обязательным условием получения гранта является создание новых рабочих мест - от 1-2 при предоставлении микрогранта до нескольких десятков при предоставлении грантов по другим программам.

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Напомним:

Производители дронов могут получить грант до 8 миллионов гривен по программе "еРобота", которая реализуется при участии Ощадбанка.