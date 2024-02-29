Показатели превысили уровень 2021 года: сколько агропродукции Польша импортировала из России

За 2023 год Польша импортировала из России товаров на 2,6 млрд долл, а из Беларуси – на 450 млн долл. Если посмотреть только на аграрную продукцию, то ее импорт из России в Польшу достиг 117 млн долл и превысил уровень 2021 года, то есть уровень до полномасштабной войны.

Об этом свидетельствуют данные статьи ЭП.

"В частности, более чем вдвое возрос импорт зерновых и масличных, почти неизменным остались объемы импорта растительного масла. Ввоз шротов и других остатков переработки упал с 25 млн долл в 2021 году до лишь 1 млн долл в 2023 году", – говорится в материале.

Похожая ситуация сложилась и в торговле поляков с Беларусью. Импорт зерновых, масличных и шротов постепенно рос как в 2022 году, так и в 2023 году. Польша в прошлом году заплатила белорусам 55 млн долл за приобретенную агропродукцию.

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Справочно: аграрной продукцией считается объем торговли товарами, классифицированными как HS 10 "Зерновые", HS 12 "Масличные культуры", HS 15 "Семена" и HS 23 "Остатки переработки, шроты". Продукты питания не учтены.

"Однако для понимания масштаба этой проблемы нужно учитывать два факта. Объемы импорта Польши из России и Беларуси существенно меньше объемов ее импорта из Украины. В прошлом году из Украины в Польшу были проданы агропродукции на 1,3 млрд долл, тогда как из РФ или Беларуси – на 117 млн долл и 55 млн долл соответственно", – говорится в статье.

Кроме шрота, Польша почти не импортирует другие товары из РФ и Беларуси, на которые накладывала эмбарго по Украине. Единственная позиция, которая все же присутствует, это российские семена подсолнечника, однако в скудных объемах – около 50 тыс долл ежемесячно.

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Больше читайте в статье ЭП: На границе с Украиной высыпают зерно, а с Беларусью свободный трафик. Как Польша покупает российскую агропродукцию

Напомним:

Польша "тщательно" проанализирует последствия решения Латвии запретить импорт российских продуктов питания и не исключает, что сама предпримет соответствующие шаги.