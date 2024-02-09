Сеть Metro AG не планирует уходить из РФ: не хочет, чтобы магазины достались олигархам

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Немецкая сеть супермаркетов Metro AG осуждает агрессию РФ против Украины, однако не планирует уходить с российского рынка.

Об этом 8 февраля на собрании акционеров заявил гендиректор компании Штеффен Гройбель, пишет liga.net.

По словам Гройбеля, позиция компании в этом вопросе за последний год не изменилась.

"Экспроприация других иностранных компаний в России, которая произошла в последнее время, только усиливает нашу точку зрения: если наш российский бизнес достанется олигархам, приближенным к российской власти, это будет не в лучших интересах для Metro AG и ее акционеров", - заявил он.

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Гройбель добавил, что в 2022-2023 фискальном году объем продаж Metro AG на рынке РФ в рублевом эквиваленте сократился на 7,9%. "И этот тренд продолжится", - прогнозирует он.

"Удивительно видеть на этом фоне, как развивается бизнес в Украине. Там объемы продаж развиваются положительно - они увеличились на 10,2%, несмотря на войну", - резюмировал Гройбель.

Напомним:

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В марте 2022 года сообщалось, что украинское подразделение немецкой компании METRO AG обратилось к руководству с требованием немедленно закрыть бизнес в России. В Германии отказались.

В феврале 2023 года Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны компанию Metro Cash & Carry из-за решения руководства компании продолжать деятельность в России.

Экономическая правда