Альтман ищет триллионы долларов на производство чипов и расширение возможностей ИИ – WSJ

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Гендиректор OpenAI Сэм Альтман хочет увеличить мощности по производству чипов и расширить возможности для питания ИИ - для этого он ведет переговоры с инвесторами, в том числе из ОАЭ и на Уолл-стрит, для проекта, который возможно, потребует до 7 трлн долл.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Гендиректор OpenAI ведет переговоры с инвесторами, в том числе с правительством ОАЭ, чтобы собрать средства на чрезвычайно амбициозную технологическую инициативу, которая увеличит мировые мощности по производству микросхем, расширит их возможности для питания ИИ и будет стоить несколько триллионов долларов", - пишет газета со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников, для реализации проекта может потребоваться от 5 до 7 триллионов долларов.

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Планы по сбору средств, которые сталкиваются со значительными препятствиями, направлены на решение проблем, сдерживающих рост OpenAI, включая дефицит дорогостоящих ИИ-микросхем, необходимых для обучения обширных языковых моделей, лежащих в основе таких продуктов, как ChatGPT.

Альтман часто жаловался на то, что не хватает таких чипов для обеспечения работы OpenAI над общим ИИ.

"Такая сумма инвестиций затмила бы нынешний размер мировой полупроводниковой индустрии. В прошлом году мировые продажи микросхем составили 527 млрд долл, и ожидается, что к 2030 году они вырастут до 1 трлн долл ежегодно.

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Глобальные продажи оборудования для производства полупроводников - дорогостоящего оборудования, необходимого для работы заводов по производству микросхем - в прошлом году составили 100 миллиардов долларов, согласно оценке отраслевой группы SEMI", - говорится в статье.

Суммы, о которых говорил Альтман, также будут чрезвычайно большими по стандартам корпоративного привлечения средств - большими, чем государственный долг некоторых крупных мировых экономик, и большими, чем гигантские суверенные фонды.

Реализация амбиций Альтмана в отношении чипов и других сфер, необходимых для поддержки ИИ, потребует убеждения сложной, разветвленной сети спонсоров, отраслевых партнеров и правительств, включая получение согласия США, для которых полупроводниковая промышленность является стратегическим приоритетом.

По словам источников WSJ, Альтман встретился с министром торговли Джиной Раймондо и обсудил эту инициативу.

В рамках переговоров Альтман предлагает партнерство между OpenAI, различными инвесторами, производителями микросхем и поставщиками электроэнергии, которые вместе вложат деньги в строительство заводов.

OpenAI согласился бы стать важным клиентом новых заводов. По словам одного из участников переговоров, значительная часть усилий может быть профинансирована за счет кредитов.

Обсуждения находятся на ранней стадии, полный список потенциальных инвесторов неизвестен, усилия могут растянуться на годы и, в конечном итоге, могут не увенчаться успехом.

Экономическая правда