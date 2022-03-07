Украинское METRO требует закрыть российскую "дочку" - руководство отказывается

Украинское подразделение немецкой компании METRO AG обратилось к руководству с требованием незамедлительно закрыть бизнес в России – в Германии отказались.

Об этом сообщила пресс-служба METRO Cash & Carry Украина.

Там пояснили, что подразделение METRO Украина входит в состав международной компании METRO AG, представленной более чем в 30 странах мира. Каждое подразделение является отдельным игроком на локальном рынке с операционной моделью.

"2 марта Совет директоров METRO Украина обратился с официальным письмом от имени всех сотрудников к руководству METRO AG в Дюссельдорфе с требованием немедленно закрыть бизнес на территории России", - заявили в METRO.

В ответ от штаб-квартиры компания получила пока негативный ответ – якобы "10 000 сотрудников в России останутся без работы, а санкции, которые вводит цивилизованный мир в ответ на агрессию России, должны влиять на руководство страны и ее экономику, а не на население ".

Компания МETRO Украина категорически не согласна с позицией своей материнской компании. Наша позиция относительно необходимости закрытия бизнеса METRO в России остается неизменной", – заявляет компания.

Там добавили, что Украину поддерживает огромное количество коллег из рынков METRO за рубежом, оказывающих гуманитарную помощь и финансовую поддержку тем, кто был вынужден временно уехать из Украины, а также оказывают прямую поддержку украинцев продуктами первой необходимости через "Красный Крест".