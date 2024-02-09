OpenAI достигла отметки в 2 миллиарда долларов годового дохода – FT

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Доходы компании OpenAI превысили 2 млрд долл в годовом исчислении, а огромный успех ее флагманского продукта ChatGPT выводит компанию в число самых быстрорастущих технологических компаний в истории.

Об этом пишет Financial Times.

По словам двух источников FT, знакомых с финансовой ситуацией стартапа, годовой показатель дохода достиг отметки в 2 млрд долларов в декабре 2023 года.

В компании, которую поддерживает Microsoft, считают, что могут более чем удвоить этот показатель в 2025 году, благодаря большому интересу со стороны бизнес-клиентов, которые стремятся использовать технологию OpenAI для внедрения инструментов ИИ в бизнес-процессы.

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Благодаря такому стремительному росту OpenAI войдет в число немногих компаний Кремниевой долины, среди которых Google и Meta, достигших дохода в $1 млрд за десять лет с момента основания.

OpenAI была основана как некоммерческая исследовательская лаборатория ИИ в 2015 году, но стала коммерческим гигантом после того, как в 2020 году создала бизнес-подразделение.

По данным издания The Information, еще в октябре прошлого года ее годовой доход составлял 1,3 млрд долл, но темпы роста продаж продолжают ускоряться.

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Несмотря на разногласия в компании в ноябре, когда генеральный директор Сэм Альтман был уволен советом директоров, а через несколько дней восстановлен в должности, группа продолжает использовать бум ИИ, который она начала с запуском ChatGPT в ноябре 2022 года.

По данным Альтмана, по состоянию на ноябрь прошлого года 92% компаний из списка Fortune 500 использовали продукты OpenAI, включая ChatGPT и GPT-4, а чат-бот имеет 100 млн пользователей еженедельно.

При этом Альтман сказал, что OpenAI остается убыточной из-за огромных затрат на создание и запуск моделей.

Ожидается, что расходы и в дальнейшем будут опережать рост доходов, поскольку компания разрабатывает более сложные модели. Компании, вероятно, придется привлечь еще десятки миллиардов долларов, чтобы покрыть эти расходы.

"Расходы на обучение просто огромны, но это намеренно", - сказал Альтман в интервью Financial Times в ноябре.

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Экономическая правда