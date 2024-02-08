Работает в зоне производства "шахедов": НАПК добавило к спонсорам войны американскую Allied Mineral Products

фото: напк

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американского производителя огнеупорных изделий Allied Mineral Products, LLC в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В агентстве отметили, что компания продолжает работать в РФ, содержать там свои производственные мощности и платить налоги на сотни тысяч долларов в бюджет государства-агрессора.

По данным НАПК, Allied Mineral Products, LLC в России представлена ООО "Аллайд минерал продактс рус". В 2022 году она уплатила налогов в бюджет россии на 772 тыс долл. С апреля 2022 года компания импортировала в РФ продукции общей стоимостью 3,5 млн долл.

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"Кроме того, что компания продолжает работать в РФ, производство ООО "Аллайд минерал продактс рус" находится в специальной экономической зоне "Алабуга" (РФ, Татарстан). Это специальная экономическая зона, которая является кластером для производства БПЛА "Shahed-136", - подчеркнули в НАПК.

В НАПК заявили, что "Алабуга" была создана в 2006 году с крайне благоприятными условиями для инвесторов. В частности, налог на прибыль там установлен 2% вместо 20% и отменен налог на имущество. Эта зона стала главным инвестиционным проектом Татарстана, на который приходилось 74% прямых инвестиций в республику.

"Алабуга" стала довольно удобной площадкой и базой РФ для целого ряда иностранных компаний.

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С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, отдельные западные компании начали выходить из "Алабуги", а высококвалифицированные кадры увольняться, чтобы не попасть под российскую мобилизацию. Это заставило руководство "Алабуги" начать процесс преобразования свободной-экономической зоны в кластер по производству военной продукции, что дает гарантии получения "брони" от призыва.

Соответственно, любое предприятие, расположенное в пределах "Алабуги", потенциально может быть привлечено к изготовлению военной продукции или материалов для нее", - говорится в сообщении.

По данным расследования, "Molfar", наличие американского производителя Allied Mineral Products в Алабуге и регулярные поставки товаров в этот регион также играют ключевую роль в поддержке производственных процессов в СЭЗ "Алабуга".

С начала полномасштабного вторжения РФ, Allied Mineral Products Rus импортировала 13 тонн продукции (402 транзакции), часть из которой могут использовать для производства БПЛА.

В частности, среди товаров фигурирует "муллит", который используется как для производства огнеупорных материалов, так и для производства мулитовой керамики, имеющей низкую диэлектрическую проницаемость, низкий коэффициент теплового расширения и хорошую прочность. Он подходит для использования в высокоскоростных микросхемах микроэлектроники, отмечает НАПК.

Экономическая правда