Metro Cash & Carry внесли в список международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны компанию Metro Cash & Carry из-за решения руководства компании продолжать деятельность в России.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Кроме бизнеса в сфере ритейла, интересы руководства компании тесно связаны со стратегическими отраслями российской экономики: нефтегазовой и банковской сферами. А это напрямую влияет на поддержку российской военной машины", – объясняют в Агентстве.

Благодаря журналистским расследованиям стало известно, что ключевой акционер Metro Cash & Carry Даниэль Кретински контролирует EP Infrastructure (EPIF), владеющую 49% компании Eustream – компании, управляющей газотранспортной системой, транспортирующей российский газ в Центральную и Восточную Европу.

"Пока весь цивилизованный мир отказывается от энергоресурсов государства-террориста, руководство Metro Cash & Carry демонстрирует, что сотрудничество с РФ не только не будет прекращено, а в дальнейшем будет только усиливаться", - добавили в НАПК.

Об этом свидетельствует, в частности, признание Metro Cash & Carry приемлемой оплатой картами российской платежной системы "Мир" (проект "Сбербанка") и открытие новой в России сети продуктовых магазинов "у дома" - "Фасоль".

Также Metro Cash & Carry участвует в "идеологических" российских инициативах.