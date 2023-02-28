Metro Cash & Carry внесли в список международных спонсоров войны
Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны компанию Metro Cash & Carry из-за решения руководства компании продолжать деятельность в России.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Кроме бизнеса в сфере ритейла, интересы руководства компании тесно связаны со стратегическими отраслями российской экономики: нефтегазовой и банковской сферами. А это напрямую влияет на поддержку российской военной машины", – объясняют в Агентстве.
Благодаря журналистским расследованиям стало известно, что ключевой акционер Metro Cash & Carry Даниэль Кретински контролирует EP Infrastructure (EPIF), владеющую 49% компании Eustream – компании, управляющей газотранспортной системой, транспортирующей российский газ в Центральную и Восточную Европу.
"Пока весь цивилизованный мир отказывается от энергоресурсов государства-террориста, руководство Metro Cash & Carry демонстрирует, что сотрудничество с РФ не только не будет прекращено, а в дальнейшем будет только усиливаться", - добавили в НАПК.
Об этом свидетельствует, в частности, признание Metro Cash & Carry приемлемой оплатой картами российской платежной системы "Мир" (проект "Сбербанка") и открытие новой в России сети продуктовых магазинов "у дома" - "Фасоль".
Также Metro Cash & Carry участвует в "идеологических" российских инициативах.
В частности, в конце прошлого года в интернете распространялась информация о том, что немецкая сеть METRO в России торгует "кувалдами Вагнера", которые стали популярны в РФ после публикаций жестоких видео о якобы казни вернувшихся из украинского плена бойцов ЧВК "Вагнер".
"Очевидно, таким образом менеджмент торговой сети демонстрирует максимальную лояльность режиму страны-агрессора", - добавили в НАПК.
Напоминаем:
Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны.