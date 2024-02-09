Мережа Metro AG не планує йти з РФ: не хоче, щоб магазини дістались олігархам

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Німецька мережа супермаркетів Metro AG засуджує агресію РФ проти України, проте не планує йти з російського ринку.

Про це 8 лютого на зборах акціонерів заявив гендиректор компанії Штеффен Гройбель, пише liga.net.

За словами Гройбеля, позиція компанії в цьому питанні за останній рік не змінилась.

"Експропріація інших іноземних компаній у Росії, яка відбулася протягом останнього часу, лише посилює нашу точку зору: якщо наш російський бізнес дістанеться олігархам, наближеним до російської влади, це буде не в найкращих інтересах для Metro AG та її акціонерів", - заявив він.

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Гройбель додав, що у 2022-2023 фіскальному році обсяг продажу Metro AG на ринку РФ у рублевому еквіваленті скоротився на 7,9%. "І цей тренд продовжиться", - прогнозує він.

"Дивовижно бачити на цьому тлі, як розвивається бізнес в Україні. Там обсяги продажу розвиваються позитивно - вони збільшились на 10,2%, попри війну", - резюмував Гройбель.

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У березні 2022 року повідомлялось, що український підрозділ німецької компанії METRO AG звернувся до керівництва з вимогою негайно закрити бізнес у Росії. У Німеччині відмовилися.

У лютому 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни компанію Metro Cash & Carry через рішення керівництва компанії продовжувати діяльність в Росії.

Економічна правда