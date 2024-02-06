Европейские производители алюминия призывают ввести эмбарго на импорт металла из РФ в новом пакете санкций

Европейские производители алюминия при поддержке четырех стран ЕС давят на блок, чтобы ввести эмбарго на дешевый импорт металла из России в рамках ожидаемого пакета санкций.

Об этом сообщает Politico.

Через 2 года после начала российского вторжения в Украину Европа все еще покупает 9% своего импорта алюминия из России, которая финансировала московскую военную машину на сумму около 2,3 миллиарда евро в 2022 году.

Тем не менее, дипломаты ЕС рассказали, что полный запрет вряд ли будет введен в действие до двух лет вторжения 24 февраля, потому что предложение Литвы, поддержанное Эстонией, Латвией и Польшей, скорее всего, встретит сопротивление промышленности таких стран, как Италия, которые противостоят мерам, которые могут повысить цены.

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ЕС имеет целью представить 13-й пакет санкций до этой даты, но значительные объемы импорта означают, что вряд ли все 27 стран так быстро согласуют полный запрет.

Борясь с высокой стоимостью энергии и дешевой иностранной конкуренцией, европейские производители широко используемого металла надеются, что санкции против России, которая остается третьим по величине производителем в мире, могут принести некоторое облегчение.

С осени Ассоциация производителей алюминия ЕС утверждала, что Брюссель должен полностью прекратить российский импорт, заявив, что производители уже "ускорили свое отделение". Несмотря на то, что четыре страны ЕС на их стороне, вопрос сейчас вышел из-под контроля производителей, поскольку страны-члены ведут переговоры, которые значительно ограничены во времени.

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Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия не добавит никаких новых запретов на импорт в свой следующий, 13-го пакета санкций против России.