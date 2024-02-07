Российский олигарх Усманов проиграл суд по снятию санкций ЕС

getty images

Российско-узбекский металлургический и телекоммуникационный магнат Алишер Усманов останется в санкционном списке ЕС.

Об этом заявил в среду высший суд ЕС, отклонив апелляцию олигарха, пишет Reuters.

В своем решении добавить его в санкционный список в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, ЕС описал Усманова как имеющего "особенно тесные связи" с президентом РФ Путиным.

"Он активно поддерживал политику российского правительства, направленную на дестабилизацию Украины", - говорится в санкционном решении ЕС.

Реклама:

Европейский суд также отклонил аналогичную апелляцию бывшего первого вице-премьера России Игоря Шувалова на санкционный список.

ЕС охарактеризовал его как такого, который "поддерживает действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Напомним:

Реклама:

В мае 2022 года сообщалось, что российский олигарх Алишер Усманов обжаловал решение ЕС о введении против него жестких санкций в ответ на вторжение России в Украину.

Экономическая правда