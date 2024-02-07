Утренняя атака не нанесла критических последствий для работы энергосистемы – "Укрэнерго"

Утренняя ракетная атака России не нанесла критических последствий для стабильной работы энергосистемы, есть повреждения электросетей в Киеве и Харькове. Без света 19 400 потребителей в Киеве и около 1 тысячи - в Харькове.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Из-за повреждения двух высоковольтных линий 110 кВ местных электросетей в Киеве обесточены 19 400 потребителей, учреждения здравоохранения. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

В течение 3-4 часов энергопитание будет восстановлено", - говорится в сообщении.

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В то же время в Харькове из-за повреждения сетей "Харьковоблэнерго" обесточены около 1000 потребителей.

Высоковольтные линии электропередачи "Укрэнерго" работают в нормальном режиме, добавили в госкомпании.

В "Укрэнерго" добавили, что во вторник 6 февраля суточный максимум потребления был зафиксирован около 10:00. Его уровень был на 1% выше, чем в понедельник 5 февраля.

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В среду 7 февраля по состоянию на 09:30 уровень потребления электроэнергии на 5,8% ниже соответствующего показателя вторника, 6 февраля.

"Причины - во время ракетных атак потребление электроэнергии снижается. После отбоя тревоги не включайте все электроприборы одновременно. Это может создать дополнительную нагрузку на электросеть", - отметили в компании.

В ночь на 7 февраля по запросу польского оператора PSE была активирована аварийная помощь для энергосистемы Польши общим объемом 1200 МВт-ч.

"Это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи. Ветреная погода на территории Польши способствовала работе электростанций на ВИЭ. Поэтому с 00:00 до 06:00, в часы минимального потребления, польская энергосистема имела избыток электроэнергии и запросила у стран-соседей помощи в ее потреблении.

Украина таким образом получила дополнительный объем электроэнергии", - пояснили в "Укрэнерго".

Также сообщается, что электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Возникновение дефицита в энергосистеме не прогнозируется.

В течение суток на тепловых электростанциях в аварийный ремонт выведены 2 энергоблока. На атомных электростанциях снижена мощность работы одного из энергоблоков для проведения ремонтных работ.

Экспорт 7 февраля осуществляется в ночные и дневные часы в Словакию, Румынию и Молдову. Общий объем - 1021 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 170 МВт.

Импорт осуществляется в течение суток из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем - 3 834 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 802 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

В "Укрэнерго" также сообщили, что вечером 6 февраля россияне снова обстреляли подстанцию компании, которая находится в прифронтовом районе на востоке.

При этом в результате ракетного и артиллерийского обстрелов есть повреждения в сетях "Харьковоблэнерго" и прифронтовых регионах. Также есть новые повреждения из-за обстрелов в сетях Днепропетровской, Донецкой, Николаевской областей.

Из-за погодных условий на утро обесточены 14 населенных пунктов в Волынской области. По техническим причинам есть отключения в Кировоградской области.

Напомним:

В Киеве в результате ракетной атаки РФ без света часть потребителей в Днепровском и Деснянском районах - всего 19,4 тысячи абонентов. В ДТЭК обещают запитать дома по резервным источникам питания в течение 3-4 часов.

Экономическая правда