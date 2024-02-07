Минцифры разрабатывает механизм мониторинга давления на бизнес
Министерство цифровой трансформации работает над механизмом, который позволит мониторить, сколько дел открывается в отношении предпринимателей, сколько проводится обысков, и получать другую информацию.
Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире ютуб-проекта Forbes.
По словам чиновника, сейчас есть решение СНБО и началась работа с Радой над определенными решениями, которые позволят в режиме реального времени мониторить:
- сколько дел открывается в отношении предпринимателей;
- сколько обысков;
- сколько запросов отправляется по определенной информации и тому подобное.
Кроме этого, отдельно будет информационная система, где можно будет пожаловаться и оценить действия правоохранительных или контролирующих органов.
Федоров считает, что это позволит в режиме реального времени понять, что происходит в стране.
"Нужно, чтобы policy-makers, которые находятся в Киеве, владели объективной информацией о том, что происходит, и стали на защиту каждого предпринимателя в стране, а не кого-то конкретно и только известных", - пояснил Федоров.
Сейчас Минцифра имеет задачу помочь с технической точки зрения реализовать эти два проекта - по мониторингу по каждому делу и фидбэку от предпринимателей.
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