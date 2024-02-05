Возможности Украины по производству дронов выросли в 100 раз с начала вторжения

Сегодня государство может контрактовать 67 образцов украинских беспилотников, которые прошли процедуры допуска. В 2022-м их было всего 7.

Об этом ЭП рассказали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

Сейчас в Украине зарегистрировано 200 компаний, имеющих отношение к выпуску дронов. Приток денег в отрасль и упрощение правил позволили им увеличить общие отечественные мощности по производству беспилотников в 100 раз по сравнению с началом большого вторжения России.

В Минцифры ЭП уточнили, что речь идет именно о возможностях отечественных производителей. То есть это мощности, которые теоретически могут быть законтрактованы государством, фондами или другими заказчиками.

Реклама:

Что касается фактического производства беспилотников, то с 2022-го года оно выросло "в десятки раз". Подсчеты делали в единицах выпущенных БПЛА, то есть с учетом большого количества дешевых FPV-дронов, которых раньше не производили.

"С июня 2023-го по январь 2024-го беспилотники, закупленные "Армией дронов", поразили 14 тысяч целей. Это танки, БТРы, опорные пункты и тому подобное. Были случаи, когда за одну ночь поразили 80 единиц техники", - рассказывают в Минцифры. В ведомстве добавили, что учитывают только те операции, по которым военные предоставили видеоподтверждение.

В рамках "Армии дронов" государство обучило 20 тыс операторов БПЛА и привлекло к этому 33 школы-партнеры.

Реклама:

Минцифры отчитывается, что за полтора года власти приняли около 20 законов и нормативно-правовых актов, упрощающих производство БПЛА. В частности упрощение допуска к эксплуатации, экспортного контроля, отмена НДС и пошлины на компоненты, повышение прибыльности производителей до 25%, либерализация на рынке боеприпасов и тому подобное.

Для увеличения финансирования закупок в этом году фонд UNITED24 уже выдал десяткам бригад по 10 млн грн для самостоятельной закупки беспилотников на рынке.