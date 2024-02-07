Мінцифри розробляє механізм моніторингу тиску на бізнес

Міністерство цифрової трансформації працює над механізмом, який дозволить моніторити, скільки справ відкривається щодо підприємців, скільки проводиться обшуків, та отримувати іншу інформацію.

Про це повідомив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ефірі ютуб-проєкту Forbes.

За словами урядовця, наразі є рішення РНБО і розпочалася робота з Радою над певними рішеннями, які дозволять у режимі реального часу моніторити:

скільки справ відкривається щодо підприємців;

скільки обшуків;

скільки запитів відправляється щодо певної інформації тощо.

Крім цього, окремо буде інформаційна система, де можна буде поскаржитися і оцінити дії правоохоронних або контролюючих органів.

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Федоров вважає, що це дасть змогу в режимі реального часу зрозуміти, що відбувається в країні.

"Потрібно, щоб policy-makers, які знаходяться в Києві, володіли обʼєктивною інформацією щодо того, що відбувається, і стали на захист кожного підприємця в країні, а не когось конкретно і тільки відомих", – пояснив Федоров.

Зараз Мінцифра має завдання допомогти з технічного погляду реалізувати ці два проєкти – щодо моніторингу по кожній справі та фідбеку від підприємців.

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Президент України Володимир Зеленський анонсував створення Ради з підтримки підприємництва, до якої увійдуть представники бізнесу.