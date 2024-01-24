Президент України Володимир Зеленський анонсував створення Ради з підтримки підприємництва, до якої увійдуть представники бізнесу.

Джерело: звернення Зеленського 23 січня, перший віцепремʼєр - міністр економіки Юлія Свириденко

Пряма мова: "Як і домовилися урядовці з представниками бізнесу, буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, і до її складу увійдуть представники саме бізнесу.

Це відомі імена, відомі очільники українських компаній. Бізнес, який працює заради мільйонів людей. Технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі. Різні галузі, щоб були різні погляди. Але одне завдання – зміцнення нашої економіки, нашого суспільства".

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Деталі: За словами президента, уряд представить зміни до закону про Бюро економічної безпеки та деяких інших законів, щоб "максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на "білий", легальний бізнес".

Також на рівні РНБО визначили термін – три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства.

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Також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних.

Пряма мова: "Держава свою частину морального договору з бізнесом виконає. Важливо, щоб і кожен з підприємців в Україні виконав свою частину домовленостей: бізнес сплачує податки, працює легально, "в білу", поважає працівників, працівниць і точно не працює з Росією".

Оновлено: Перший віцепремʼєр - міністр економіки Юлія Свириденко уточнила, що Рада з підтримки бізнесу на період воєнного стану реагуватиме на скарги підприємців і розв'язуватиме нагальні проблеми. Також РНБО рекомендувала Офісу генпрокурора, СБУ, ДБР, Нацполу, БЕБ провести аудит зареєстрованих кримінальних проваджень, які потенційно можуть ставити під ризик економіку держави.

Також міністр повідомила, що перевірки бізнесу правоохоронними органами будуть обмежені.

Пряма мова Свириденко: "Офісу Генерального прокурора, Державному бюро розслідувань, Національній поліції України, Службі безпеки України, Бюро економічної безпеки України буде рекомендовано рішенням РНБО впродовж трьох місяців утримуватись від обшуків, затримань, блокувань рахунків, якщо такі дії заблокують чи істотно негативно вплинуть на роботу підприємства. Крім того, матимуть провести аудит вже вжитих заходів і того, чи доцільно їх і надалі застосовувати".

Українська правда